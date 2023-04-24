Подмосковье 24 апреля 2023, 14:11 Сотрудники «Мособлпожспаса» ликвидировали 132 возгорания сухой травы в Подмосковье за сутки ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Огнеборцы «Мособлпожспаса» ликвидировали 132 возгорания сухой травы в Московской области за сутки. Отмечается, что на данный момент практически не осталось районов, где не было бы зафиксировано палов травы.

Советник начальника «Мособлпожспаса» России Игорь Томчук заявил, что количество травяных возгораний в 2023 году превышает показатели 2022 года в шесть раз.

Реклама

«С начала 2023 года потушено 2,5 тысячи пала травы. Эта цифра превышает показатели прошлого года в шесть раз — за аналогичный период прошлого года было потушено 428 возгораний растительности», — сообщил Томчук.

По его словам, больше всего от палов сухостоя пострадали Раменский, Богородский, Коломенский, Сергиево-Посадский и Талдомский городские округа.

Для контроля пожарной ситуации в Московской области задействована авиационная группа, которая осуществляет мониторинги с воздуха. Это позволяет быстрее обнаружить возгорания и потушить их.

«Единственным эффективным способом борьбы с палами травы является их предотвращение. Для этого работники региональной противопожарно-спасательной службы в ходе регулярных профилактических рейдов разъясняют жителям региона правила пожарной безопасности», — заключил советник начальника «Мособлпожспаса».

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».