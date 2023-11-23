Подмосковье 23 ноября 2023, 18:11 Сотрудники «Мособлпожспаса» эвакуировали восемь человек при тушении пожара в Егорьевске Василий Тремасов

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Работники 216-й и 217-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в тушении пожара. Возгорание произошло в ночь с 18 на 19 ноября в многоквартирном доме в Егорьевском городском округе.

Начальник 216-й пожарно-спасательной части Игорь Юдин рассказал, что после прибытия на место специалисты заметили густой дым, который шел из окна квартиры на пятом этаже. При этом с балкона доносились крики о помощи.

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Пожарные создали звенья газодымозащитников, провели разведку и развернули магистральную линию для ликвидации возгорания. Как удалось установить специалистам, очаг пожара находился в одной из трех квартир на пятом этаже.

«В одной из соседних квартир находилась семья с четырьмя детьми. Из-за сильного задымления люди не смогли покинуть помещение и ждали помощи на балконе», — рассказал Игорь Юдин.

После того как спасатели вскрыли дверь, они эвакуировали людей из квартиры и передали их в руки врачей скорой помощи.

«В другой квартире находились две женщины, одна из которых была хозяйкой горящей квартиры», — добавил Игорь Юдин.

Спасатели также вывели их на свежий воздух и передали медикам. Благодаря слаженной работе специалистов, пожар удалось потушить в сжатые сроки.

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