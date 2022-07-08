Сотрудники «Мособлпожспаса» эвакуировали людей и спасли кошку во время пожара в Балашихе

В Балашихе 6 июля на пункт диспетчера поступил вызов — горела квартира на втором этаже в доме на улице Солнечной. Очаг возгорания оказался на кухне. На место ЧП выехали 18 пожарных.

«Было принято решение с двух направлений дать два ствола на тушение, одно по трехколенной лестнице в квартиру. На первых минутах было понятно, что хозяин квартиру покинул сам. Проблема была в том, что люди сами не могли эвакуироваться по лестничному маршу из-за плотности дыма, поэтому приходилось надевать маски типа „феникс“ и выводить людей, ну и детей было много. В принципе для нас это рядовой пожар был, но хотелось бы, чтобы их поменьше все-таки было», — сказал начальник караула 202-й пожарно-спасательной части ТУ № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Роман Урсов.

При эвакуации спасателям пришлось проявить смекалку, чтобы вывести с верхних этажей детей.

«На 6-м этаже пришлось немножко импровизировать со спасением ребенка, потому что он испугался, забился в шкаф, пришлось с ним сыграть в игру, предложить ему, что он будет пожарным, я ему сказал, что я командир отделения, я тебя спасаю сейчас, ты мне будешь помогать, вот моя рация, вот мои перчатки, будешь помогать мне. Мы с ним начали беседу и потихонечку, потихонечку надели на него спасустройство и вывели его аккуратненько, потому он испугался, ему лет буквально 3-4», — рассказал командир отделения 202-й пожарно-спасательной части ТУ № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Любимов.

В итоге среди людей никто не пострадал, а вот кошка Мурка из горевшей квартиры все-таки надышалась дымом. Пожарные провели ей небольшую реанимацию и передали медикам.