Подмосковье 15 марта 2023, 14:01 Сотрудники «Мособллеса» приняли участие в обучающем семинаре по работе с беспилотниками

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В учебно-опытном филиале «Мособллеса» провели обучающий семинар на тему «Применение беспилотных летательных аппаратов». В нем приняли участие 27 специалистов отрасли, сообщили в Комитете лесного хозяйства Подмосковья.

В программе семинара был теоретический блок, посвященный вопросам нормативно-правовой базы использования БПЛА в РФ, требованиям к местам проведения полетов на беспилотниках, а также их эксплуатации в производственных условиях и технике безопасности при работе с ними. Также в ходе семинара участники могли отработать практические навыки предполетной подготовки и управления беспилотными летательными аппаратами.

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«Подводя итог проведенного семинара, мне хотелось бы отметить важность и необходимость таких мероприятий, в ходе которых можно обсудить проблемные вопросы и взять на вооружение опыт коллег при использовании беспилотных летательных аппаратов», — сказал начальник отдела лесного хозяйства учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Толстухин.

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