14 марта 2023, 14:28
Сотрудники «Мособллеса» помогли достать автомобиль из кювета в Воскресенске
Сотрудники виноградовского филиала «Мособллеса», патрулируя территорию лесного фонда, стали свидетелями ДТП и помогли достать из кювета перевернувшийся автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Водителю удалось самостоятельно выбраться из машины, он просил о помощи, но никто из проезжавших мимо не остановился. На помощь мужчине пришел экипаж патрульной группы лесничества. Помощник участкового лесничего Екатерина Суворкина осмотрела молодого человека и помогла ему успокоиться.
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«Молодой человек был сильно напуган, но, к счастью, не травмирован. Он ехал из Электростали в Воскресенск, однако на этом участке дороги не справился с управлением и попал в беду. В жизни все возможно, и любой из нас может оказаться с ситуации, когда понадобится чья-то помощь. Однако мир не без добрых людей, и мы в этом убедились в очередной раз — постепенно к нам стали присоединяться автомобилисты, чтобы поскорее решить проблему», — отметила Суворкина.
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