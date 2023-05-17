Подмосковье 17 мая 2023, 05:26 Сотрудники Мособлконтроля поучаствовали в трейловом забеге в Одинцове Главное контрольное управление Московской области

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Сотрудники Мособлконтроля приняли участие в трейловом забеге по пересеченной местности на дистанции пять километров. Соревнования провела «Лига Героев» в парке Малевича в Одинцове.

Старт поддержали Правительство и Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Главный специалист управления Светлана Хальзова рассказала, что вместе с ней побежали около 1,5 тысячи любителей здорового образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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