17 мая 2023, 05:26
Сотрудники Мособлконтроля поучаствовали в трейловом забеге в Одинцове
Сотрудники Мособлконтроля приняли участие в трейловом забеге по пересеченной местности на дистанции пять километров. Соревнования провела «Лига Героев» в парке Малевича в Одинцове.
Старт поддержали Правительство и Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Главный специалист управления Светлана Хальзова рассказала, что вместе с ней побежали около 1,5 тысячи любителей здорового образа жизни.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
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