Подмосковье 02 июня 2023, 20:31 Сотрудники «Мособлгаза» проверили счетчики у 11 тысяч жителей Подмосковья с начала года Мособлгаз

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С начала года сотрудники «Мособлгаза» проверили исправность счетчиков газа у 11 585 жителей Московской области. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики.

Поверять счетчики важно не позже срока, указанного в техническом паспорте изделия, напомнил министр энергетики Александр Самарин. Интервал между проверками в среднем составляет 8-12 лет.

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Заказать поверку прибора учета можно в личном кабинете клиента на сайте компании. Если проверку счетчика не выполнить в установленный законодательством срок, то оплата газа начнется по общим нормативам потребления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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