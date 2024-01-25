Подмосковье 25 января 2024, 12:23 Сотрудники «Мособлгаза» начали проверки внутриквартирного оборудования в Шатуре Анастасия Хренкова

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Жительница Шатуры Ольга Кошина рассказала, как прошла проверка газового оборудования в ее квартире. С 1 января эту функцию в Подмосковье выполняет «Мособлгаз».

Специалист технического обслуживания «Мособлгаза» проверил исправность оборудования, техническое состояние газопровода и соединений в квартире Ольги Кошиной, а также наличие тяги в вентиляционных каналах.

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«Если вы вдруг обнаружили запах газа, нужно перекрыть все краны, открыть окно для проветривания и вызвать аварийную службу по телефонам „04“ или „112“», — рассказал слесарь Виталий Шнякин.

«Хорошо, что проходят такие проверки, это же наша безопасность. Задумываюсь о том, чтобы установить датчик загазованности. Соседи в доме у нас все благополучные, но мало ли что бывает. Может это полезно будет», — рассказала Ольга после визита мастера.

Анастасия Хренкова

«График проведения обследования внутриквартирного газового оборудования размещен на официальном сайте АО „Мособлгаз“. Администрация округа тоже ежемесячно размещает этот график на своем официальном сайте», — рассказала начальник отдела жилищной политики администрации городского округа Шатура Любовь Жукова.

Узнать слесарей «Мособлгаза» можно по спецодежде с фирменными логотипами. У сотрудников, допущенных к работе с газовым оборудованием, также есть удостоверение с QR-кодом. Отсканировав его, можно увидеть подробную информацию о сотруднике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.