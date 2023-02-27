Подмосковье 27 февраля 2023, 13:05 Сотрудники «Мособлэнерго» провели день открытых дверей для студентов колледжа в Коломне

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Филиал «Мособлэнерго» провел день открытых дверей для студентов колледжа в Коломне. Экскурсию по производственному отделению компании посетили 19 человек.

Студентам показали центральный пункт управления диспетчерской, которая помогает восстанавливать электроснабжение в случае аварий и сообщает жителям об отключениях. Также ребятам рассказали о средствах защиты при работе с высоким напряжением и об особенностях работы предприятия.

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Дни открытых дверей для студентов проводят в филиалах «Мособлэнерго» в течение года, чтобы повысить престиж рабочих профессий и привлечь к работе будущих специалистов.

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