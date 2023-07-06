Подмосковье 06 июля 2023, 14:55 Сотрудники «Мособлэнерго» прошли 4 тысячи обучающих программ с начала года Мособлэнерго

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Сотрудники «Мособлэнерго» прошли более четырех тысяч обучений с начала года в Подмосковье. Это занятия по охране труда, технике электробезопасности, а также по повышению квалификации и профепереподготовке.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, компании также проводят профессиональное обучение для сотрудников. Так, они могут получить новую профессию, например электромонтера или машиниста. В этом году их освоили 373 человека.

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Каждый год в электроэнергетической отрасли вводят новые требования и стандарты. В связи с этим сотрудники должны проходить занятия по повышению квалификации. За первое полугодие их посетил 381 сотрудник. По новой специальности профпереподготовку прошли 16 человек.

Обучение проводят при помощи образовательной платформы «Актион 360». С ее помощью за полгода работники «Мособлэнерго» прошли обучение по 480 программам.

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