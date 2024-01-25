Подмосковье 25 января 2024, 17:17 Сотрудники «Мособлэнерго» прининяли участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО Мособлэнерго

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Сотрудники «Мособлэнерго» приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО. Первую партию вещей запланировали собрать до 26 января.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, пункт сбора организовали в аппарате управления «Мособлэнерго». Там будут принимать теплую одежду, квадрокоптеры, дизельные генераторы и многое другое. Их передадут волонтерам из Красногорска, а затем — военнослужащим.

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В будущем ведомство будет организовывать сбор каждый последний день месяца.

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