Подмосковье 29 декабря 2023, 13:24 Сотрудники «Мособлэнерго» будут круглосуточно дежурить в новогодние праздники Фото: Минэнерго Подмосковья

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Компания «Мособлэнерго» введет дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Подмосковья в новогодние праздники. С 30 декабря по 9 января организуют круглосуточное дежурство персонала и руководителей предприятия, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

«Работники компании дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций», — уточнили в ведомстве.

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В период новогодних праздников отменили все плановые работы. Жителей Подмосковья предупредили, что в случае отключения света следует позвонить по телефону «горячей линии» «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.

На время праздников на дежурство выйдут 66 бригад. В режиме повышенной готовности дополнительно будут работать еще 303 бригады и 573 единицы спецтехники, в том числе 78 передвижных дизельных электростанций.

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