08 февраля 2023, 19:39
Сотрудники МОНИКИ провели научно-практическую конференцию во Фрязине
На днях в подразделении имени Гольца во Фрязине прошла окружная научно-практическая конференция для анестезиологов, неврологов и терапевтов. Мероприятие организовали сотрудники МОНИКИ.
Так, перед медиками выступил заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии МОНИКИ Алексей Овезов. Он рассмотрел предоперационные, послеоперационные факторы, диагностику заболевания, выбор метода анестезии и фармакологическую профилактику.
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Следующим спикером стал профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии МОНИКИ Игорь Козлов. Его доклад касался легочных осложнений, факторов риска, подготовки к операции и дыхательных тренажеров.
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Фрязино
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