Подмосковье 08 февраля 2023, 19:39 Сотрудники МОНИКИ провели научно-практическую конференцию во Фрязине

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На днях в подразделении имени Гольца во Фрязине прошла окружная научно-практическая конференция для анестезиологов, неврологов и терапевтов. Мероприятие организовали сотрудники МОНИКИ.

Так, перед медиками выступил заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии МОНИКИ Алексей Овезов. Он рассмотрел предоперационные, послеоперационные факторы, диагностику заболевания, выбор метода анестезии и фармакологическую профилактику.

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Следующим спикером стал профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии МОНИКИ Игорь Козлов. Его доклад касался легочных осложнений, факторов риска, подготовки к операции и дыхательных тренажеров.

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