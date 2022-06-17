Сотрудники МинЖКХ провели 98 проверок капремонта поликлиник Подмосковья

Специалисты МинЖКХ проверили ход строительства подмосковных поликлиник 98 раз в течение месяца. Большинство выездов совершили в Балашихинскую поликлинику № 3.

Сотрудники ведомства проверили поликлинику в Балашихе 21 раз и отметили положительные тенденции: работы идут согласно графику, общестроительные и кровельные работы продолжаются. Всего в течение года отремонтируют 63 объекта в 52 городских округах.

«Поликлиники и стационары — социально важные объекты. Качество работ и применяемых материалов должно соответствовать проектно-сметной документации», — отметил Министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Проверочные выезды будут осуществлять регулярно в Балашихинский, Жуковский, Истринский, Егорьевский, Лыткаринский, Воскресенский, Наро-Фоминский, Дмитровский и Домодедовский городские округа. Капитальный ремонт осуществят по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» за счет регионального бюджета.