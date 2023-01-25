25 января 2023, 16:54
Сотрудники Минжилполитики Подмосковья ответили на вопросы жителей на личном приеме
Сотрудники Минжилполитики региона провели личный прием жителей 25 января. Они ответили на вопросы о строительстве и переселении из аварийных домов.
Прием провели первые заместители министра жилищной политики Подмосковья Иван Синельников и Людмила Ращепкина, а также замглавы ведомства Ольга Иванникова. Жители спрашивали о выдаче градостроительной документации, улучшении жилищных условий, восстановлении прав обманутых дольщиков и переселении из аварийных домов. Всего было разобрано 13 обращений.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Реклама
Реклама