Сотрудники Минтранса Подмосковья привезли гумпомощь для Донбасса в рамках акции «Доброе дело»

Сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области присоединились к объявленной школьниками региона акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Андрей Воробьев. Участники собирают гуманитарную помощь на базе учебных заведений, которую потом отправляют в Донбасс.

Заместители министра Евгений Аптекин, Виталий Резанов, Олег Бурцев, Денис Кузьмин, Сергей Куненков и Дмитрий Минченко привезли в школы и лицей Дзержинского, Раменского и Лыткарина постельное белье, одежду, средства гигиены и продукты питания.

Весь гуманитарный груз в учебных заведениях рассортируют и отправят при помощи волонтеров и общественников жителям Донбасса. Всего Московская область с конца февраля собрала почти 900 тонн гуманитарной помощи.

С предложением организовать акцию «Доброе дело» школьники Подмосковья выступили в ходе общения с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава региона поддержал учеников с их инициативой.

Губернатор посетил пункт сбора гуманитарной помощи в Первомайской школы в городском округе Истра. Воробьев отметил, что акция «Доброе дело» объединила всех школьников Московской области.

«Мы со своей стороны, конечно, все это бережно доставим до тех, кому это очень нужно», — пообещал он.

В сборе гуманитарной помощи для Донбасса принимают участие 43 школы Московской области. А всего в Подмосковье работают 130 пунктов, куда жители могут принести продукты питания, одежду, постельное белье и средства гигиены для жителей Донбасса.