Сотрудники Минэкологии Подмосковья помогли достать затонувший в Красногорске автомобиль

В Красногорске дайверы центра «Пятый элемент» совместно с инспекторами эконадзора провели операцию по подъему легкового автомобиля, затонувшего в Москве-реке. Водитель успел покинуть машину, пострадавших не было.

«Поскольку в утонувшей машине могла произойти утечка топлива и масла, что привело бы к загрязнению водного объекта, ждать времени не было. В результате слаженных действий дайверов автомобиль удалось извлечь. Ущерб водному объекту не нанесен», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Транспортное средство попало в реку после того, как компания молодых людей угнала автомобиль и вдобавок решила прокатиться по реке — в итоге машина провалилась под лед в 25-30 метрах от берега.

Как сообщил глава Минэкологии, в Красногорске подобные случаи уже происходили — на реке Банька и других водоемах. За последние 10 лет произошло шесть подобных случаев.

«Мы просим водителей быть максимально осторожными и не выезжать на лед, тем более весной, ведь ликвидировать последствия разлива горюче-смазочных материалов достаточно трудно», — напомнил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что водные объекты и ситуация с паводками будет находиться под контролем властей в Подмосковье.