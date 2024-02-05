Подмосковье 05 февраля 2024, 10:56 Сотрудники МФЦ в Котельниках приняли участие в сборе гумпомощи для бойцов СВО МФЦ г.о. Котельники

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Сотрудники МФЦ приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО в Котельниках. Все собранные вещи отвезут на региональный склад, а затем отсортируют, упакуют и отправят на передовую.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, сбор организовали в домах культуры «Силикат» и «Белая Дача». По словам руководителя МФЦ в Котельниках Евгения Журавлева, такую акцию организовали не в первый раз.

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«Наш многофункциональный центр уже не в первый раз участвует в подобных акциях. Быть вместе со своей страной и народом в трудный момент, помогать общему делу — вот настоящий патриотизм», — сказал он.

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