Подмосковье 20 марта 2024, 16:46 Сотрудники МФЦ в Химках напомнили о быстром способе оформить электронную карту болельщика Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химчане могут оформить электронную карту болельщика в офисах «Мои документы». Для подачи заявления потребуется паспорт и учетная запись на портале госуслуг.

Карта болельщика необходима для посещения футбольных матчей Российской Премьер-Лиги, покупки билетов и абонементов. Она выпускается в электронном виде и доступна в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Карта болельщика» уже через пару минут после оформления.

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Детям младше 14 лет оформить карту могут родители или другие законные представители. Для этого необходимо принести в МФЦ оригинал свидетельства о рождении и прийти вместе с ребенком для фото.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Система обязательной идентификации зрителей и матчей турнира действует на стадионах 16 клубов Российской премьер-лиги, включая «Арену Химки». Подробнее о процессе оформления карты болельщика можно узнать по ссылке.

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