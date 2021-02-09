Сотни сотрудников МФЦ Подмосковья пройдут обучение деловому этикету
Специалистов центров «Мои документы» в Подмосковье обучат деловому этикету по новой методике. Они станут участниками тренингов по обслуживанию клиентов, где узнают все о культуре общения и правилах поведения.
Первое обучение сотрудников МФЦ уже провели в Дубне. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
Мы постоянно повышаем качество оказания услуг, в том числе и уровень обслуживания заявителей в МФЦ
По его словам, обучение станет дополнением к существующим тренингам по развитию управленческих навыков.
«Для операторов окон в центрах „Мои документы“ предусмотрено обучение обслуживанию клиентов по региональному стандарту», — уточнил министр.
Максим Рымар добавил, что в ближайшее время такое тренинги проведут для 200 сотрудников подмосковных МФЦ. Уже в феврале обучение пройдут специалисты в Красногорске, Ступине, Чехове, Солнечногорске, Дмитрове, Наро-Фоминске, Мытищах, Балашихе и Коломне.
Тренинг организуют в интерактивной форме. Сотрудники офисов смогут побывать в роли клиентов и наблюдателей, отработать на практике общение с посетителями.
Стандарт делового этикета работников областных МФЦ включает в себя единый стиль одежды, стандарт подготовки рабочего места и этику общения.