Лучших сотрудников МФЦ наградили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 14:19 Поделиться Telegram

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Viber Лучших сотрудников МФЦ наградили в Подмосковье

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День сотрудника МФЦ традиционно отмечают во вторую субботу сентября. Накануне праздника лучших работников «Мои Документы» наградили грамотами губернатора в Доме Правительства Подмосковья. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Как отметила вице-губернатор области Ирина Каклюгина, чтобы работать в МФЦ, нужно быть разносторонним человеком и уметь ориентироваться в законах и постановлениях, при этом быть чутким и внимательным.

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«Сотрудники центров „Мои Документы“ обладают такими качествами. А жители ценят это: более 97% откликов о работе — положительные», — подчеркнула она.

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Первый МФЦ открылся в Подмосковье в 2009 году. Сегодня в сети уже 126 офисов и 217 территориальных подразделений. В них ежемесячно оказывают свыше миллиона услуг. В этом жителям помогают более семи тысяч работников.

Глава Мингосуправления Надежда Куртяник напомнила, что сейчас МФЦ активно развивает цифровизацию услуг. В регионе уже работают свыше 290 цифровых зон. В них можно получать услуги в один клик, а при необходимости — получить помощь специалиста.

«МФЦ Подмосковья — это центры притяжения для жителей. Это не просто место, куда человек приходит подать или забрать документы. Здесь можно, например, позаботиться об экологии или пройти диагностику состояния здоровья», — отметила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню финансиста. Он произнес вручил награды Московской области, а также статуэтки за качество управления муниципальными финансами.

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