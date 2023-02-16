Подмосковье 16 февраля 2023, 18:49 Сотрудники МЧС сразились в хоккейном матче в преддверии 23 Февраля в Клину Публичное достояние

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В ледовом дворце имени Валерия Харламова в Клину на лед вышли любительские команды подразделений МЧС из разных округов и областей. Участниками матча стали представители Клина и других округов Московской области, а также Ярославля. Посмотреть игру пришли более 700 школьников.

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«Подобный турнир мы приурочили к Дню защитника Отечества. Вообще ко Дню защитника Отечества мы традиционно играем на территории Московской области с нашими соперниками. Ну, это по-доброму, естественно, мы все друг друга знаем. Сегодня выпала честь принимать подобный турнир в Клину», — сказал заместитель начальника ГУ МЧС Московской области по государственной противопожарной службе Алексей Логинов.

Как поделились сами сотрудники МЧС, для многих из них хоккей является своеобразным отдыхом от ответственной, опасной, но очень важной службы.

Также перед ледовым дворцом в честь мероприятия открыли выставку пожарной техники. Здесь представлены большие автомобили, снегоходы и автоцистерны с лестницами длинною в 50 и 25 метров.

«Представлены такие виды, как аварийно-спасательная техника, которая заступает ежедневно на боевое дежурство, предназначена для ликвидации последствий ДТП и ликвидации любых видов ЧС», — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательного отряда № 13 ГУ МЧС России по Московской области Алексей Ковалев.

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