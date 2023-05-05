Подмосковье 05 мая 2023, 14:46 Сотрудники МЧС проследят за безопасностью в Подмосковье во время Дня Победы МЧС России

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Сотрудники МЧС Подмосковья взяли под надзор 132 объекта и 335 мест проведения праздничных мероприятий в День Победы. Они также определили 74 площадки для запуска фейерверков.

Управление МЧС будет работать в режиме повышенной готовности. Чтобы обеспечить пожарную безопасность на всех площадках обеспечат круглосуточное дежурство.

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Во всех местах, где будут проходить праздничные мероприятия, организовали практические тренировки по эвакуации в случае пожара. С персоналом провели около 200 инструктажей и 135 консультаций.

Места отдыха жителей также будут патрулировать сотрудники органов внутренних дел, представители Комлесхоза и волонтеры. Они будут следить за соблюдением правил использования открытого огня, разведения костров и палом травы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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