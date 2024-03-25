Подмосковье 25 марта 2024, 10:43 Сотрудники МЧС напомнили жителям Химок о мерах пожарной безопасности Unsplash

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Сотрудники МЧС провели с жителями Химок профилактическую беседу о мерах пожарной безопасности. Пожарные рассказали о важности установки современных систем предупреждения возгораний и правилах обращения с огнем, а также напомнили номера телефонов экстренных служб.

Представители МБУ «ХимСпас» установили 320 автономных дымовых пожарных извещателей в квартирах и жилых домах в 2023 году. Помимо этого, для обеспечения безопасности жителей в округе находится 80 мест для забора воды пожарной техникой.

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Для предотвращения несчастных случаев представители МЧС рекомендуют не перегружать электросеть большим количеством электропотребителей, а также проверять наличие и исправность средств пожаротушения. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 101 или 112.

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