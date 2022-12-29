Подмосковье 29 декабря 2022, 13:59 Сотрудники МЧС из Химок организовали сбор помощи военнослужащим

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Сотрудники МЧС из Химок открыли сбор теплой одежды, лекарств и продуктов для мобилизованных. Пункт открыли при поддержке Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство».

Принести полезные вещи желающие могут в пункт приема. Кроме привычных продуктов и лекарств там будут принимать материалы для шиться маскировочных сетей. К их изготовлению также можно присоединиться.

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«Здесь работают достойные люди, которые поддерживают свою страну. Рады сотрудничеству. Любая помощь важна и нужна», — отметил председатель «Боевого братства» в Химках Сергей Макаров.

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Пункт сбора помощи будет работать ежедневно с 09:00 до 18:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье продолжит помогать с оснащением военнослужащих. Он отметил, что поддержка требуется не только мобилизованным, но и жителям новых республик.