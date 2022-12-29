29 декабря 2022, 13:59
Сотрудники МЧС из Химок организовали сбор помощи военнослужащим
Сотрудники МЧС из Химок открыли сбор теплой одежды, лекарств и продуктов для мобилизованных. Пункт открыли при поддержке Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство».
Принести полезные вещи желающие могут в пункт приема. Кроме привычных продуктов и лекарств там будут принимать материалы для шиться маскировочных сетей. К их изготовлению также можно присоединиться.
Реклама
«Здесь работают достойные люди, которые поддерживают свою страну. Рады сотрудничеству. Любая помощь важна и нужна», — отметил председатель «Боевого братства» в Химках Сергей Макаров.
Реклама
Пункт сбора помощи будет работать ежедневно с 09:00 до 18:00.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье продолжит помогать с оснащением военнослужащих. Он отметил, что поддержка требуется не только мобилизованным, но и жителям новых республик.
Химки
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама