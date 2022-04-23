Сотрудники «Макдоналдса» провели субботник в Электростали

В Подмосковье продолжаются еженедельные субботники. Кассиры и менеджеры компании «Макдоналдс» провели субботник в Электростали.

Основной мусор собрали на Юбилейном пляже. Это засохшие ветки, трава и остатки снега. За час работы собрали 30 мешков мусора. В экоакциях добровольцы «Макдоналдса» участвуют почти каждую неделю, поэтому и сегодня не оказались в стороне.

Глава городского округа Электросталь Инна Волкова сообщила, что все бизнес-сообщество города пришло на субботник.

«Это сделает наш город уютным, красивым и достойным для проживания», — отметила Волкова.

Волонтеры «Макдоналдса» участвуют в субботниках, организуют экозабеги, встречи со студентами и школьниками. Компания на своем примере рассказывает и показывает, как можно заботиться об окружающей среде и почему это важно. В прошлом году в рамках акции «Мой экодень» четыре тысячи корпоративных добровольцев приняли участие в экомероприятиях по всей стране.

«Мы участвовали и проводили такие мероприятия, как плоггинг-забег. Мы участвовали в занятиях и готовили такие экологические занятия для студентов и для школьников. Таким образом, мы смогли объединить более 10 000 россиян по всей стране», — сообщила консультант по производству компании «Макдоналдс» Юлия Пичугина.

Субботники в Подмосковье продлятся до конца апреля. За это время очистят парки, скверы, к весенней высадке подготовят цветники и клумбы. Финальной точкой месяца городского обустройства станет запуск фонтанов