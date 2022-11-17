Подмосковье 17 ноября 2022, 17:26 Сотрудники Луховицкого лесничества завершили уборку неликвидной древесины

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Неликвидную древесину убрали на площади 109,2 гектара в Луховицком филиале ГКУ МО «Мособллес». В городском округе Луховицы уборка прошла на площади чуть более 31 гектара, в городском округе Серебряные Пруды — 52, 4 гектара и 25,7 гектара в городском округе Зарайск.

В рамках государственного задания 2022 года, древесину, которая не может быть использована в хозяйственных целях из-за утраты технических качеств и повреждения гнилью, убрали в Луховицком лесничестве.

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Благодаря уборке сухостойных и поваленных деревьев улучшился эстетический вид леса и местным жителям стало легче и удобнее гулять по лесу. Такая уборка снижает вероятность лесных пожаров и падения деревьев.

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Работы в лесничестве выполнили сотрудники ГАУ МО «Центрлесхоз». Участки для уборки неликвидной древесины выбирали среди по принципу близости к дорогам и населенным пунктам.

«В 2023 в Луховицком лесничестве планируется проведение санитарно-оздоровительных мероприятий. На текущий момент уже выполнена необходимая подготовительная работа — отвод участков леса под уборку неликвидной древесины на площади 133,6 гектара. Спокойствие и безопасность людей — это одна из целей нашей работы», — отметила помощник участкового лесничего Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» Светлана Федулова.

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