Подмосковье 24 июля 2023, 16:20 Сотрудники лесной охраны Подмосковья вынесли 675 предостережений за нарушения с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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С начала года сотрудники лесной охраны Московской области вынесли 675 предостережений из-за нарушений. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

«Такие мероприятия необходимы и проводятся с целью профилактики рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. Контролируемое лицо получает предостережение, если есть информация о готовящемся нарушении», — заявил курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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В прошлом году в аналогичный период выдали 107 таких предостережений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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