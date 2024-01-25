Подмосковье 25 января 2024, 16:12 Сотрудники лесной охраны Подмосковья передали гуманитарную помощь в зону СВО Комитет лесного хозяйства Московской области

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Сотрудники лесной охраны из Подольска передали гуманитарную помощь бойцам СВО. Список отправляемого груза согласовали с военно-патриотическим клубом «Комбат».

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, груз передадут бригадам, работающим в проведении СВО. Такую помощь военнослужащим лесничие оказывают регулярно.

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«Мы верим, что наша страна обязательно преодолеет эту сложную ситуацию. Надеемся, что приобретенные на наши пожертвования вещи помогут бойцам при выполнении боевых задач, а чай, кофе и сладости согреют и восстановят силы в минуты затишья», — рассказал директор филиала «Мособллес» Николай Тишин.

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