Подмосковье 16 февраля 2024, 15:06 Сотрудники лесного хозяйства Подмосковья выступили на всероссийском семинаре по защите растений Комитет лесного хозяйства Московской области

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Делегация «Мособллес» приняла участие во всероссийском семинаре о борьбе с вредителями древесных и травянистых растений в городах. Специалисты обменялись опытом с коллегами из других регионов России и стран СНГ.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, на семинаре выступили начальник отдела лесопатологических обследований Руслан Лукашевич, начальник отдела защиты лесов Святослав Некляев и заместителя начальника отдела лесопатологических обследований Николай Корешков. Они представили доклад о динамике популяции короеда-типографа и муравьежука в условиях изменяющегося климата. Специалисты рассказали о подходах по поддержанию физиологических процессов деревьев биологическими методами.

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«В ходе секций семинара лесопатологии получили ценную информацию о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов других регионов и опыте борьбы с распространяющимися в Нечерноземную зону Европейской части опасными инвазивными и мигрирующими вредными организмами», — добавили в ведомстве.

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