Сотрудники лесничества задержали нарушителей за сброс мусора в Подмосковье | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 10:23 Поделиться Telegram

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Viber Сотрудники лесничества задержали нарушителей за сброс мусора в Подмосковье

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В Подмосковье проводятся активное патрулирование лесов и выявление фактов сброса мусора. Сотрудники Бородинского лесничества во время этих процедур смогли выявить нарушения и задержали виновников прямо на месте преступления.

Сначала нарушение было выявлено возле деревни Облянищево в Можайском. Там неизвестные лица занимались выгрузкой бытовых и строительных отходов из «газели». Старший лесничий Наталья Румянцева смогла задержать нарушителей прямо на месте.

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Но это не единственный случай, выявленный за тот же день. Неподалеку от деревни Красновидово в Можайском еще одна компания людей решила избавиться от бытового мусора в лесу. Старший участковый лесничий Наталья Чиркова оперативно прибыла на место и застала сам момент сброса мусора в лесном массиве.

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«На места нарушений мы вызвали сотрудников полиции. По каждому из случаев составлены протоколы по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ „Нарушение правил пожарной безопасности в лесах“ в условиях особого противопожарного режима и по части 3 статьи 8.31 КоАП РФ „Нарушение правил санитарной безопасности в лесах“. Виновникам грозит значительный штраф», — рассказала начальник отдела организации лесной охраны Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Любовь Ершова.

В итоге правонарушителям пришлось расчистить территорию, весь вываленный в лесу мусор они загрузили обратно в машины. Стоит отметить, что подобные случаи учащаются в последнее время. Люди просто заказывают через интернет вывоз отходов, а исполнители решают вывезти их в леса. Однако иногда получается поймать виновников, потому что сами хозяева мусора передают правоохранителям телефоны таких фирм.

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