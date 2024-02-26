Подмосковье 26 февраля 2024, 23:58 Сотрудники лесничества помогли застрявшему в снегу автомобилисту под Рузой Комитет лесного хозяйства Московской области

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Специалисты Наро-Фоминского лесничества помогли вытащить машину из снежного плена. Застрявшего автомобилиста заметили во время патрулирования вблизи деревни Усадково Рузского городского округа.

Водителю не удалось самостоятельно выбраться из снежной ловушки, поэтому лесничие предложили помощь. Они смогли вытащить застрявший автомобиль на проезжую часть, используя патрульное авто и буксировочный трос.

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В Комитете лесного хозяйства подчеркнули, что количество выпавшего снега в этом сезоне значительно превышает обычные показатели, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными и осторожными.

Лесничие всегда готовы помочь тем, кто попал в трудную ситуацию, но маршруты патрулирования, конечно, не могут охватить все дороги.

При возникновении любых нештатных ситуаций на дорогах рекомендуется обратиться в Единую службу спасения по номеру 112. Важно также заранее позаботиться о заряженном телефоне перед поездкой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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