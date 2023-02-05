Подмосковье 05 февраля 2023, 02:17 Сотрудники КПО Нева передали туристическому клубу «Тагор» 60 кубометров елок Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Конный туристический клуб «Тагор» получил в дар 60 кубометров елок, которые отсортировали сотрудники КПО Нева. Деревья обеспечили проведение соревнований по конному туризму. Часть елок стала прикормкой животным, а оставшиеся стволы пошли на золу для удобрения растений.

«Весь объем собранных елей в период акции направляется на КПО и подлежит переработке. Часть из полученной щепы направляется на животноводческие фермы для изготовления кормов. Часть используется в качестве производства почвогрунта, применяемых при высадке новых елей в Подмосковье. Кроме этого, часть щепы используют переработчики для производства строительных материалов, применяемых в том числе для новых детских площадок», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Акцию «Подари вторую жизнь своей елке» проводят в Подмосковье пятый год подряд, она продлится до 15 февраля 2023 года. За это время в регионе открыли более 210 специальных брендированных пунктов приема.

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Жители Московской области могут привезти свои ели на 60 площадок «Мегабак». Адреса ближайших к дому площадок можно узнать на сайтах профильных ведомств региона. Ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке» проводится в рамках национального проекта «Экология» и губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

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