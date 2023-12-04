Подмосковье 04 декабря 2023, 04:00 Сотрудники Химкинского института культуры поучаствовали в конференции по вопросам образования Фото: администрация Химок

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Московский государственный институт культуры из Химок стал участником Всероссийской научной конференции «Проблемы качества диссертационных исследований в области наук об образовании». Мероприятие провели в Российской академии образования.

В состав делегации МГИК вошли ректор Екатерина Кудрина, заведующая кафедрой педагогики и психологии Татьяна Христидис, заместитель декана факультета государственной культурной политики Алена Жаркова и профессоры кафедры социально-культурной деятельности, заведующие. В рамках конференции обсудили вопросы новых паспортов научных специальностей по направлению 5.8, актуальные тематики диссертационных исследований в области наук об образовании, а также роль методологической подготовки в повышении качества исследований.

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Кроме того, ректор МГИК Екатерина Кудрина выступила в дискуссии, в которой поделилась опытом учебного заведения в поддержке высокого качества диссертационных исследований. Участие педагогов в конференции позволило обменяться опытом и знаниями с коллегами из других учреждений и внести свой вклад в обсуждение актуальных проблем в данной сфере. Также это дало возможность представить институт культуры как ведущее учебное заведение, активно занимающееся исследованиями в области наук об образовании.

«В современном образовании обмену опытом преподавателей на различных дискуссионных площадках и мероприятиях уделяется большое значение. Это позволяет им быть в курсе последних тенденций в своей профессиональной сфере и создавать более актуальные учебные программы, отвечающие потребностям современной молодежи. В Химках работают молодые педагоги, которые не только говорят с учениками на одном языке, но и активно используют современные технологии и методы обучения», — рассказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

МГИК закрепил дальнейшее сотрудничество с ведущими вузами культуры и искусства стран СНГ, подписав Минский Меморандум. Московский государственный институт культуры заключил договор о сотрудничестве с Государственной академией хореографии Узбекистана, а также с педагогическим университетом в Китае. Вузы будут реализовывать совместные творческие планы и создавать новые проекты. Кроме того, институт подписал соглашение с Россотрудничеством о совместной работе за рубежом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

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