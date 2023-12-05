Подмосковье 05 декабря 2023, 17:04 Сотрудники ГУСТ свыше 7 тысяч раз ответили на письма жителей Подмосковья за осень ГУСТ

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Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья рассмотрели 2,6 тысячи писем жителей в ноябре. Всего с начала года они направили 7,2 тысячи ответов.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, чаще всего жители сообщали о некачественной работе коммунальных служб и интересовались планами на ремонт и благоустройство.

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«Основные волнующие темы остаются прежними: качество работы коммунальных предприятий, сроки выполнения работ, а также в ноябре жителей уже интересуют планы на 2024 год: ямочный ремонт, народные тропы и других программ благоустройства», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что на все обращения ведомство отвечает до 30 дней. Для быстрого уточнения деталей жителям рекомендуют оставлять телефон для связи.

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