Подмосковье 22 июня 2023, 00:30 Сотрудники ГУСТ проверили состояние пляжей Подмосковья ГУСТ МО

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Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области провели 524 мониторинга в местах отдыха у воды в Подмосковье. Всего инспекторы зафиксировали 402 недочета, главными проблемами являются нескошенная трава и сухостойные деревья.

«Кроме этого, ответственным организациям необходимо привести в надлежащее состояние элементы малых архитектурных форм: покрасить скамейки и урны. На текущий момент устранено 374 дефекта, мы контролируем оперативное устранение оставшихся», — рассказала глава надзорного ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

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Также министр добавила, что благоприятное состояние берегов зависит и от самих отдыхающих. Гражданам необходимо выбрасывать за собой мусор и оставаться бдительными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году.

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