19 января 2023, 20:58
Сотрудники ГУСТ проверили благоустройство нескольких мест Истры после жалобы местного жителя
Житель Истры поблагодарил сотрудников ГУСТ за оперативную помощь, он отметил высокий профессионализм и исполнительность инспекторов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Житель городского округа Истра обратился в территориальный отдел №10 ГУСТ, он сообщил о нарушениях в сфере благоустройства и экологии в нескольких районах округа.
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По итогу обращения представители ГУСТ устранили обозначенные дефекты в содержании территорий, а также провели профилактические беседы с нарушителями.
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«Выражаю благодарность заместителю начальника территориального отдела № 10 Павлу Поликарпову. Ему свойственны профессионализм, добросовестность, честность, принципиальность и исключительная исполнительность. Все эти качества являются обязательным достоянием настоящего государственного служащего», — написал житель Истры в благодарственном письме.
В ГУСТ напомнили, что сотрудники ведомства всегда готовы прийти на помощь и рады конструктивному взаимодействию с жителями Московской области.
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Благоустройство
Истра
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