Подмосковье 19 января 2023, 20:58 Сотрудники ГУСТ проверили благоустройство нескольких мест Истры после жалобы местного жителя

Читать 360tv в

Житель Истры поблагодарил сотрудников ГУСТ за оперативную помощь, он отметил высокий профессионализм и исполнительность инспекторов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Житель городского округа Истра обратился в территориальный отдел №10 ГУСТ, он сообщил о нарушениях в сфере благоустройства и экологии в нескольких районах округа.

Реклама

По итогу обращения представители ГУСТ устранили обозначенные дефекты в содержании территорий, а также провели профилактические беседы с нарушителями.

Реклама

«Выражаю благодарность заместителю начальника территориального отдела № 10 Павлу Поликарпову. Ему свойственны профессионализм, добросовестность, честность, принципиальность и исключительная исполнительность. Все эти качества являются обязательным достоянием настоящего государственного служащего», — написал житель Истры в благодарственном письме.

В ГУСТ напомнили, что сотрудники ведомства всегда готовы прийти на помощь и рады конструктивному взаимодействию с жителями Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».