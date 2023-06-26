Подмосковье 26 июня 2023, 15:33 Сотрудники ГУСТ провели более 650 консультаций в Подмосковье с начала июня ГУСТ МО

Читать 360tv в

С начала июня сотрудники Главного управления содержания территорий провели 654 консультации для жителей Московской области. Об этом рассказала руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

«Большинство волновало вопросы содержания детских игровых площадок, состояние ограждений и чистота дворовых и общественных пространств. Наши сотрудники фиксируют каждое обращение, а затем уточняют всю необходимую информацию, чтобы проинформировать граждан и предоставить ответы в полном объеме», — уточнила Аипова.

Реклама

Она напомнила, что в ГУСТ можно обратиться через соцсети, официальным письмом, личным обращением в отделы или по телефону.

Количество обращений жителей Подмосковья к губернатору Андрею Воробьеву на электронную почту за квартал снизилось, при этом число коллективных жалоб выросло.За три месяца в адрес главы региона поступило 8875 обращений и 198 коллективных жалоб.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».