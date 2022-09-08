Инспекторы приехали выявить причины неприятного запаха в Глебовском после жалоб жителей | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 19:54 Поделиться Telegram

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Viber Инспекторы приехали выявить причины неприятного запаха в Глебовском после жалоб жителей pixabay.com

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Инспекторы ГУСТ посетили территорию около поселка Глебовского в округе Истра. Его площадь составляет порядка 4 гектаров. Выезд прошел после обращения жителей о том, что на данном участке распространяются неприятные запахи в районе деревни Филатово.

«В ходе осмотра установлено, что здесь происходит складирование перегноя объемом около 2 тысяч кубометров. Отходы с птицефабрики складируются на землях сельскохозяйственного назначения на бетонных плитах с использованием естественного барьера, что не нарушает требования действующего федерального законодательства (СанПиН)», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, был сделан запрос на установление собственника участков, на которых происходит складирование перегноя. Кроме того, были взяты пробы воздуха и водных ресурсов, чтобы было установлено их качество. По результатам заключений будут приняты меры по действующему законодательству.

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