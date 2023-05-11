Подмосковье 11 мая 2023, 15:16 Сотрудники ГУСТ помогли навести порядок вблизи спорткомплекса «Кристалл» в Электростали

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Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проконтролировали уборку вблизи спорткомплекса «Кристалл» в Электростали, сообщила пресс-служба надзорного органа. Мероприятия были проведены после обращения местного жителя в городской чат.

По словам руководителя ГУСТ в ранге министра Светланы Аиповой, сотрудники территориального отдела № 12 лично осуществили осмотр зоны спорткомплекса. После проверки инспекторы подтвердили факт наличия мусора.

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«МБУ „Благоустройство“ было указано на необходимость проведения работ по уборке: в течение суток коммунальное предприятие привело локацию в нормативное состояние, а житель отметил в городском чате, что стало значительно лучше», — отметила Аипова.

Также министр добавила, что жители могут напрямую обращаться с замечаниями в отделы ГУСТ по месту жительства. Их адреса и контактные данные можно узнать на сайте надзорного органа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

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