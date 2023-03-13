Подмосковье 13 марта 2023, 15:22 Сотрудники ГУСТ Подмосковья стали донорами

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Четыре сотрудника Главного управления содержания территорий Московской области (ГУСТ) поучаствовали в донорской акции. Они работают в территориальном отделе № 17 в Шатуре.

Акция прошла в Московском областном центре крови.

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«Коллеги участвуют в таких мероприятиях на регулярной основе. Мы гордимся, что сотрудники ГУСТ проявляют инициативу в таких вопросах и поддерживают традиции благотворительности», — сообщила руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

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Ранее коллеги из Шатуры расчистили территорию Храма Спаса Преображения от снега и наледи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что более 500 врачей и порядка 400 медсестер привлекли на работу в регион. Это дало заметную динамику в решении проблемы дефицита сотрудников.

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