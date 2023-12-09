Подмосковье 09 декабря 2023, 20:32 Сотрудники ГУСТ Подмосковья собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО ГУСТ

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Сотрудники Государственного управления содержания территорий Московской области подготовили для солдат на передовой новогодний подарок. Они собрали бойцам груз гуманитарной помощи, который отправится в ближайшие дни.

В Новый год каждому человеку хочется почувствовать теплоту и заботу близких. Однако жизнь вносит свои коррективы и солдатам необходимо находиться на передовой даже в праздники. Именно поэтому сотрудники ГУСТ и решили поздравить военных.

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«Коллеги собрали самое необходимое: теплые вещи, окопные свечи, медикаменты, а также не скоропортящиеся продукты питания», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Она подчеркнула, что это небольшая, но очень важная помощь для тех, кто сейчас защищает Родину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества».

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