Сотрудники ГУСТ Подмосковья проверили более 70% дворовых и общественных территорий по чек-листу

Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проверили более 13 тысяч объектов в 60 округах и приняли почти 8 тысяч из них. Проверки дворов и общественных территорий проводят согласно чек-листу. Всего проинспектировано более 70% объектов, сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

«Сотрудники ГУСТ уже проверили более 13 тысяч объектов в 60 городских округах и приняли более 7,7 тысячи объектов. Мы будем делать повторную приемку тех дворов и общественных территорий, по которым еще не устранили замечания. С такими инспекционными визитами многие отстающие округа я посещаю лично. В ходе таких выездов делаю особенный акцент на адреса, о которых жители чаще всего пишут обращения в социальных сетях», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Лидерами по качеству уборки стали гродские округа Восход (100%), Реутов (97%), Черноголовка (90%), Чехов (88%), Мытищи (80%) и Королев (77%). В антирейтинг среди полностью проинспектированных территорий попали Дубна, Егорьевск, Клин, Шатура, Пущино, Протвино, городские округа Рузский, Талдомский и Раменский — там выполнено менее 40% плановых работ.

Министр Светлана Аипова напомнила, что проверка по чек-листу включает данные по типам объектов — дворовые территории, общественные пространства и внутриквартальные проезды.