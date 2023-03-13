Подмосковье 13 марта 2023, 14:16 Сотрудники ГУСТ Подмосковья провели около 2 тысяч консультаций с подконтрольными организациями зимой

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За три месяца зимы сотрудники Главного управления содержания территорий в Подмосковье провели 1924 личные и телефонные консультации. Разъяснительная работа направлена на то, чтобы все организации, деятельность которых контролирует ГУСТ, работали максимально эффективно.

«Наиболее активно за помощью обращались в следующих городских округах: Серпухов — 172 мероприятия, Ступино — 116 мероприятий и Мытищи — 115 мероприятий. Практически все встречи и звонки касались вопроса уборки снега и наледи», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также подчеркнула, что обеспечить качественное содержание территорий в Московской области можно с помощью тщательных разъяснений и развернутых ответов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области продолжают преображать общественные пространства. По его словам, от благоустройства скверов и парков зависит качество жизни в Подмосковье.

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