Подмосковье 01 марта 2023, 20:29 Сотрудники ГУСТ Подмосковья провели более 780 телефонных консультаций в феврале

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Жители Подмосковья могут задать вопросы и получить консультации на горячей линии ГУСТ. В феврале операторы службы приняли 784 звонка, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В феврале горячая линия ГУСТ стала еще популярнее — поступило 784 звонка. В январе, для сравнения, 523 телефонных консультации», — сказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Большая часть вопросов касалась не только уборки снега и наледи во дворах, но и вопросов благоустройства территорий, уточнила министр.

На горячей линии ГУСТ можно получить консультации, уточнить законодательные тонкости, оставить замечания к работе коммунальных предприятий своего города. Все звонки обрабатываются в оперативном режиме, а в случае, когда необходимо уточнить детали, специалисты узнают информацию и перезванивают.

Также на выделенную телефонную линию ГУСТ обращались с идеями для конкурса в Telegram-канале, предложениями по озеленению и обустройству детских площадок.

Порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье ждет капитальный ремонт в течение двух лет, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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