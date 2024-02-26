Подмосковье 26 февраля 2024, 20:02 Сотрудники ГУСТ Подмосковья отработали более 8 тысяч заявок за неделю ГУСТ МО

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Сотрудники ГУСТ Московской области рассмотрели более восьми тысяч заявок за минувшую неделю. Большинство из них поступило из Люберец, где местные жители 79 раз обращались по вопросу неисправностей в лифтовом оборудовании.

Как сообщили представители ГУСТ, жители Люберец оставили 71 заявку на удаление наледи и сосулек на крыше, 58 обращений из-за несвоевременной уборки подъездов, а также 27 жалоб на работу освещения.

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Так, управляющая компания ООО «ВИРА СЕРВИС» устранила неисправность лифтового оборудования в доме № 16к2 на улице Урицкого, а УК ООО «СОДЕЙСТВИЕ» провела уборку одного из подъездов дома № 12 на улице Пионерской в Томилино.

Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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