Подмосковье 26 января 2024, 14:03 Сотрудники ГУСТ ответили на 725 писем жителей Подмосковья за неделю ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ ответили на 725 писем жителей за неделю. Они обращались по вопросам уборки снега, ремонта и ЖКХ.

Как рассказали в ведомстве, чаще всего жители писали о проблемах с уборкой наледи и снега, ремонта, а также обеспечения горячей и холодной водой и другим вопросам.

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В ГУСТ отметили, что все обращения регистрируют в течение трех дней, после чего инспекторы направляют официальный ответ заявителю.

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