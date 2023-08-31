Подмосковье 31 августа 2023, 17:36 Сотрудники ГУСТ ответили более чем на 2 тысяч писем жителей Подмосковья в августе ГУСТ

Читать 360tv в

Инспекторы Главного управления содержания территорий письменно ответили на 2450 обращений жителей в августе. Многие из них касались ремонта детских площадок.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, жители также просили разъяснения по организации программ благоустройства.

Реклама

«Также жители обращались к нам с новыми идеями развития территорий и конкурсов, все предложения мы уже взяли на заметку», — добавила она.

Всего за лето сотрудники ведомства предоставили жителям более восьми тысяч письменных ответов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».