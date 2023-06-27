Подмосковье 27 июня 2023, 11:44 Сотрудники ГУСТ оставили почти 4 тысячи ответов жителям Подмосковья в июне ГУСТ МО

Читать 360tv в

Сотрудники Главного управления содержания территорий оставили свыше 3,6 тысячи ответов жителям Подмосковья в июне в виде официальных писем. Обратиться ведомство также можно по телефону, лично и в соцсетях.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, сотрудники ГУСТ помогают жителям решать вопросы в области содержания дворов и общественных пространств. Также они обращаются с благодарностями и для получения консультаций.

Реклама

«Чаще всего жителей волновали вопросы уборки территорий, содержание контейнерных площадок и детских игровых зон. Такой формат взаимодействия также позволяет заявителю проконсультироваться в законодательных тонкостях и получить ответ от юристов, выразить благодарность или предложение по работе ведомства», — сказала она.

Обратиться лично в территориальный отдел жители могут по адресам, доступным на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На набережной уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов. В будущем у реки планируют построить гостиницу для отдыхающих.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».