Подмосковье 29 мая 2023, 18:10 Сотрудники ГУСТ остановили шесть нарушителей, пытавшихся нелегально сбросить мусор в Ленинском округе ГУСТ МО

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Инспекторы Главного управления содержания территорий вместе с сотрудниками минэкологии Московской области и полицией остановили шесть большегрузов со строительным мусором в Ленинском округе. Водители-нарушители перевозили отходы без соответствующего разрешения.

«В ходе мероприятия коллеги проверили 29 единиц техники и не обнаружили необходимого для перевозки строительных отходов разрешения у шесть из них. В общей сложности удалось пресечь незаконный сброс крупногабаритного мусора объемом 125 кубометров», — рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, автомобили задержали, а водителям грозит штраф. Физлица могут наказать на сумму от 40 до 70 тысяч рублей, а юрлица — от 60 до 200 тысяч рублей.

Специальный талон для перевозки стройотходов можно получить по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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